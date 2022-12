Romelu Lukaku va-t-il rester à l'Inter? "Nous savons qu'il aime le club"

Le Diable Rouge va déjà se remettre se sa déception mondialiste.

Romelu Lukaku est en prêt pour une saison du côté de l’Inter, mais après un divorce difficile il y a 18 mois, son avenir semble s’inscrire en Lombardie. En effet, l’administrateur délégué de l’Inter, Giuseppe Marotta, semble n’avoir qu’une envie : conserver le Diable Rouge.

"Nous savons que Romelu aime l'Inter, il aime le club". On le sent, a mis en avant le dirigeant au micro de Sky Sports. "Il est motivé pour faire de grandes choses, il travaille pour revenir en forme le plus vite possible."

Cette déclaration n’est certainement pas due au hasard. On le sait, Chelsea voudra récupérer une belle somme en vendant son ancien attaquant et les tractations risquent d’être longues. Du coup, autant commencer le plus tôt possible.