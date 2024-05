Un jeune talent prolonge au FC Liège

Le FC Liège a annoncé la prolongation de contrat de Zakaria Atteri. Il est désormais lié aux Sang & Marine pour deux saison de plus.

Zakaria Atteri (22 ans) arrivait en fin de contrat en juin prochain au RFC Liège. L'attaquant formé à l'Excel Mouscron était arrivé de Dender lors du mercato estival et n'avait signé que pour une saison, mais le FC Liège disposait d'une option de prolongation.

Cette option a été levée. Le club a annoncé qu'Atteri était désormais lié au RFC Liège jusqu'en 2026. Une belle récompense pour sa seconde partie de saison réussie.

Suite au départ d'Adriano Bertaccini lors du mercato hivernal, Zakaria Atteri a en effet reçu beaucoup plus de temps de jeu et marqué ses deux premiers buts.

"Zakaria a démontré depuis le départ d’Adriano Bertaccini que l’on pouvait compter sur lui et que son travail permettait aussi à ses coéquipiers d’être plus performants. Je me réjouis donc que le contrat de Zakaria soit prorogé d’une saison supplémentaire", déclare Gaëtan Englebert via les canaux officiels du club.

"Je remercie la direction, le staff et les supporters pour la confiance. Je suis heureux au RFCL et veux absolument encore progresser avec toute l’équipe", déclare de son côté Zakaria Atteri.