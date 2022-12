Van Crombrugge : "Un nouveau départ pour Anderlecht"

Anderlecht commence-t-il enfin sa saison ? Les Mauves ont montré un beau visage à Genk, réalisant peut-être le meilleur match de leur saison.

Hendrik Van Crombrugge n'a été que très peu mis à l'épreuve à la Cegeka Arena, et ne s'est finalement retourné que dans les prolongations de ce 8e de finale. Le capitaine du RSC Anderlecht voyait donc du positif avant tout malgré l'élimination. "C'est encourageant pour cette équipe. On a la chance d'avoir un nouveau départ, à chaque joueur de saisir sa chance", déclare-t-il au micro de RTL Sport après la rencontre.

Brian Riemer est arrivé durant la trêve et tente déjà d'apposer sa patte sur l'équipe. "Le nouveau coach a directement amené sa philosophie et je crois qu'on en a reconnu pas mal de choses dans ce match. Beaucoup plus d'intensité, un pressing agressif. Il nous a rappelé qu'avoir un mauvais jour était permis tant qu'on donnait tout et aujourd'hui, tout le monde a tout donné", se réjouit Van Crombrugge. Reste la déception de l'élimination.

"On va se concentrer sur le prochain match, ça ne sert pas à grand chose dans notre position de parler d'ambitions. Notre ambition doit être d'être la meilleure version de nous-mêmes au match suivant", se contente de conclure Hendrik Van Crombrugge. "On va préparer le match de Charleroi au mieux".