Kevin De Bruyne, le retour fracassant : "Il doit être un peu contrarié pour jouer à son meilleur niveau"

Kevin De Bruyne s'est à nouveau attiré les louanges de Pep Guardiola après son match face à Liverpool (3-2).

Kevin De Bruyne n'a clairement pas le temps. Après une Coupe du monde terriblement décevante, le maître à jouer de Manchester City s'est distingué en offrant deux assists - un à Haaland, un à Aké - lors de la victoire spectaculaire face à Liverpool en Carabao Cup.

Son coach, Pep Guardiola, qui le connait mieux que quiconque, se doute bien que la Coupe du monde de son numéro 17 a dû lui trotter dans la tête. Tout bénef' pour Manchester City.

"Aujourd'hui, il a été exceptionnel", a déclaré le tacticien espagnol en après-match - selon le Daily Mail. "Kevin est ici depuis huit ans, vous le connaissez comme moi - il doit trouver le feu en lui, être un peu, je dirais grincheux ou contrarié pour jouer à son meilleur niveau. C'est l'énergie qu'il a en lui. Et quand cela arrive, quel joueur."

"Je sais qu'il n'est pas facile de trouver tous les trois jours cette régularité, mais aujourd'hui il avait quelque chose en lui qui disait : 'Je vais le faire, je veux me battre'. Quand cela arrive, c'est M. Kevin De Bruyne. Que puis-je dire ? Huit ans qu'il a tout fait pour ce club, une légende absolue. On se souviendra toujours de lui comme l'un des plus grands joueurs de ce club."