Une clause dans le contrat de Sergio Conceiçao pourrait tout changer : l'ancien du Standard tiraillé entre le Portugal et l'Italie

Alors qu'il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2028, Sergio Conceiçao pourrait quitter le FC Porto à l'issue de la saison. L'entraîneur portugais est sur les tablettes de l'AC Milan.

Sergio Conceiçao aura marqué l'histoire du FC Porto. L'ancien entraîneur adjoint et joueur du Standard a été sacré champion du Portugal en 2018, 2020 et 2022, tout en décrochant la Coupe du Portugal en 2020, 2022 et 2023.

Un sacré palmarès, qui a récemment poussé le club portugais à prolonger le contrat de son T1, jusqu'en 2028. Un bail discuté sous l'ancienne direction, avant la reprise de la présidence par André Villas-Boas.

Sergio Conceiçao veut l'AC Milan, le FC Porto souhaite garder le Portugais

Le nouveau président et ancien entraîneur a basé sa campagne électorale pour le poste de président sur une politique financière saine et la rigueur budgétaire ; or, Conceiçao sera payé 3,5 millions par an jusqu'en 2028, pour un total (avec bonus et primes) pouvant grimper à 28 millions en 4 ans.

Une situation assez difficile, bien qu'une clause dans le contrat permettrait aux différentes parties de se séparer sans heurts. Elle pourrait être utilisée... mais pas dans le sens que l'on pourrait croire.

En effet, la Gazzetta dello Sport apprend que Sergio Conceiçao voudrait quitter le FC Porto, et donc activer cette clause, pour accepter l'offre de l'AC Milan. De son côté, André Villas-Boas voudrait conserver le technicien, mais devrait, le cas échéant, mettre de l'eau dans son vin concernant les demandes salariales de l'entraîneur. Le média italien précise que rien ne sera décidé avant la finale de la Coupe du Portugal, que le FC Porto disputera le 26 mai contre le Sporting CP.