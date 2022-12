🎥 Un joueur de Leicester City prend cher : "C'est l'un des pires tacles que j'ai jamais vu sur un terrain de football"

Après avoir effectué ses débuts avec l'équipe première de Leicester City en Coupe de la Ligue cette semaine, Will Alves a enchaîné le lendemain avec un match des U18 face à Wolverhampton. Mais le joueur âgé de 17 ans a été victime d'une très vilaine faute au niveau du genou. Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, nécessitant une revalidation de 9 mois.

De quoi faire réagir l'entraîneur des Foxes Brendan Rodgers. "C'est l'un des pires tacles que j'ai jamais vu sur un terrain de football. C'est vraiment très décevant pour nous, très triste. Il sera opéré après une première période de revalidation, mais il manquera le reste de la saison", a lâché Rodgers.

Heartbreaking - Leicester City’s Will Alves will be out for 9 months after a horrific tackle by Wolves player in the FA Youth Cup. Confirmed he has damaged his ACL ūüėĒ pic.twitter.com/TxXyaTioem