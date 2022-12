La fille de Pelé poste une photo peu rassurante de son père à l'hôpital

La légende du football brésilien lutte contre la maladie.

Hospitalisé à l’Hôpital Albert Einstein de Sao Paulo depuis le 29 novembre en raison d'une tumeur au côlon, Pelé (82 ans) inquiète un peu plus chaque jour. Vu son état de santé déclinant, sa fille Kely Nascimento passe beaucoup de temps à l'hôpital. Sur ses réseaux sociaux, elle a publié une photo pour décrire l'épreuve que la famille traverse.

On y voit Pelé, alité sur son lit, et la détresse des siens qui l'entourent. Le post est accompagné de cette légende : "«Nous sommes toujours là, dans le combat et dans la foi».