Mauvaise nouvelle pour Pelé en cette fin d'année...

L'état de santé de la légende brésilienne ne va pas en s'améliorant.

Alors que tout semblait aller pour un mieux durant la Coupe du monde, Pelé irait de plus en plus mal. C'est en tout cas ce qu'annonce l'hôpital de Sao Paulo dans lequel il est placé.

Le cancer dont souffre la légende du football "progresse" et il aurait besoin "des soins plus importants pour traiter une insuffisance rénale et cardiaque".

Pelé a été placé le 29 novembre dernier à l’Hôpital Albert Einstein et souffre d’une tumeur du côlon qui a été détectée en septembre 2021.