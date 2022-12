Philippe Clément a parlé à ses Bleus déçus : "Dans leur tête, ils sont prêts"

Deux joueurs de l'AS Monaco sont rentrés en club très déçus : Axel Disasi et Youssouf Fofana, battus en finale avec la France. Philippe Clément assure qu'ils sont prêts.

Comment gérer des joueurs revenus de Coupe du Monde en ayant vécu la plus grosse déception de leur jeune carrière ? C'est le défi nouveau que doit gérer Philippe Clément à Monaco, avec Axel Disasi et Youssouf Fofana. Tous deux ont participé activement à la campagne extraordinaire de la France au Qatar, Disasi disputant trois matchs (dont une minute lors de la finale) et Fofana six matchs dont l'intégralité de la demi-finale et 25 minutes en finale.

"Ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Comme tous les joueurs, ils souhaiteraient plus de vacances, mais ils savent que ce n'est pas possible pour le moment (...) On verra s'ils ont du temps de jeu contre Auxerre", déclare Philippe Clément dans des propos relayés par L'Equipe. "Je leur ai parlé. Dans leur tête, ils sont prêts. Je leur ai dit que malgré la déception, cette Coupe du Monde devait rester une expérience positive. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient, que cela faisait partie du foot ; c'est déjà très bien qu'ils sachent se dire ça".