Premier match et première victoire pour Lopetegui à Wolverhampton : "Ce n'est qu'une étape"

Le coach espagnol a remporté son premier match à la tête des Wolves.

Alors qu'on jouait les dernières secondes du temps additionnel, Wolverhampton a superbement remonté le ballon et est allé gagner ce match face à Everton via un but de Rayan Ait-Nouri (1-2).

"Nous sommes heureux pour aujourd'hui. Nous avons besoin de bonnes nouvelles pour nos fans. Je suis très heureux pour eux et surtout pour mes joueurs, parce qu'ils ont beaucoup souffert. Ils doivent croire davantage en eux-mêmes", a déclaré Julen Lopetegui, qui coachait son premier match à la tête de Wolverhampton.

"Mais je le répète, ce n'est qu'une étape. Nous devons être concentrés sur le prochain match, parce que c'est la seule façon que je connaisse pour continuer à travailler. Quand nous perdons, nous ne sommes jamais à terre. Quand nous gagnons, d'accord, on est heureux. Mais pour deux, trois heures. Pas plus."

Wolverhampton, qui a remplacé Bruno Lage par Lopetegui, est actuellement 18e de Premier League. Les Wolves sont dans la zone rouge, à désormais un point de retard sur Everton.