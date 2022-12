Rashford et Martial mettent Manchester United sur les bons rails contre Nottingham

Deux buts dans les vingt premières minutes ont conduit les Mancuniens vers la voie du succès.

Après les succès de Fulham, Chelsea, Brighton et Liverpool, Manchester United devait s'imposer contre Nottingham Forest, ce mardi soir, afin de conserver sa 5e place et de mettre la pression sur le top 4 et Tottenham.

Les choses débutent rapidement de la meilleure des manières pour les hommes d'Erik Ten Hag. Dès la 19e minute de jeu, Marcus Rashford, sur un service de Christian Eriksen, ouvre la marque. Trois minutes plus tard, c'est au tour d'Anthony Martial de trouver le chemin des filets et de, déjà, mettre les siens à l'abri (2-0, 22e). En fin de période, c'est Fred qui a porté le score final à 3-0 (87e).

Malgré le but annulé de Boly pour Nottingham en fin de première période, le score n'évoluera plus. Manchester United l'emporte et revient provisoirement à une petite unité des Spurs dans la lutte au top 4. Nottingham est toujours avant-dernier, à égalité avec Wolverhampton.