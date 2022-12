📷 Le club de Santos modifie son logo en hommage au Roi Pelé

Admise à l'hôpital Albert Einstein (Sao Paulo) depuis le 29 novembre dernier, la légende du football se trouve dans un état de santé préoccupant.

Pelé, 82 ans, qui souffre d’un cancer du côlon découvert en septembre 2021, est hospitalisé à Sao Paulo depuis la fin novembre. La légende brésilienne du football a passé le réveillon de Noël à l’hôpital Albert Einstein, accompagné de sa famille, mais dans un état de santé très préoccupant.

Afin de lui rendre hommage, le club brésilien de Santos a installé une couronne sur son logo en l’honneur du Roi Pelé (1 116 matchs joués et 1 091 buts marqués en 18 saisons). "Santos utilisera dans les matchs de football professionnel, amateur et futsal, tant dans les catégories masculines que féminines, dans tous ses maillots, une couronne sur les stars existantes des titres mondiaux (NDLR : en 1962 et 1963, donc avec Pelé), en guise d’hommage permanent à Edson Arantes do Nascimento, roi Pelé" communique le club.