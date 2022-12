Endrick explique pourquoi il a opté pour le Real Madrid

Courtisé par les plus grands clubs européens, l'attaquant de Palmeiras a décidé de rejoindre le Real Madrid.

Officiellement attendu au Real Madrid en 2024 au moment de sa majorité, l'attaquant de Palmeiras Endrick (16 ans) a justifié son choix dans les colonnes du quotidien madrilène Marca ce jeudi.

"Le Real Madrid est une très grande équipe. Vini m'avait envoyé des messages et m'a donné plus d'espoir. Cristiano aussi, qui est mon idole, a joué pour le Real Madrid. C'est pourquoi j'ai choisi le Real Madrid et je pense que c'est le bon choix. Dieu a toujours été avec moi et il m'a dit que c'était le meilleur chemin", a confié le jeune prodige brésilien.

Pour rappel, le Real a déboursé 60 millions d'euros (bonus compris) pour le récupérer.