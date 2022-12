Le fils de Cristiano Ronaldo quitte également Manchester United

Sans surprise, Cristiano Ronaldo Jr ne restera pas parmi les équipes de jeunes de Manchester United.

Après le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United, c'est désormais son fils qui quitte les équipes de jeunes des Red Devils, sans grande surprise. Cristiano Ronaldo Jr (12 ans), qui cartonne en U14 de Manchester United (on parle d'une moyenne de plus de deux buts par match), quitte le club et retourne au Real Madrid. Il ne suivra donc pas CR7 dans ses probables pérégrinations en Arabie Saoudite mais retourne dans la ville où il a grandi et où sa famille vit à longueur d'année.