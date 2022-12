Memo Ochoa n'en a pas encore fini et vise un record absolu en Coupe du Monde

Guillermo Ochoa a effectué un retour surprenant en Europe, du côté de La Salernitana. L'ancien du Standard, qui a disputé sa cinquième Coupe du Monde cette année, vise encore plus grand !

Cette année, Guillermo Ochoa (37 ans) a rejoint un club très spécial : celui des joueurs ayant disputé 5 Coupes du Monde dans leur carrière. En compagnie d'Andres Guardado, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il égalait ainsi ses compatriotes Antonio Carbajal et Rafael Marquez, ainsi que Lothar Matthaus et Gianluigi Buffon.

Mais Ochoa a encore de plus grandes ambitions. Le nouveau portier de La Salernitana s'est exprimé en conférence de presse et a ainsi annoncé que son but était de jouer jusqu'en 2026, pour disputer la prochaine Coupe du Monde au Mexique avant de prendre sa retraite à domicile. Cela l'amènerait à 41 ans, un âge raisonnable pour un gardien de but. Sauf énorme surprise venue de Messi, Ronaldo ou Guardado, Memo Ochoa deviendrait alors le seul joueur de l'histoire du football à disputer 6 Coupes du Monde, un record qui paraît difficile à aller chercher !