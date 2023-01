Réunion au sommet pour Jude Bellingham au Borussia Dortmund ?

Jude Bellingham a été l'une des sensations de la dernière Coupe du Monde, et pourrait rapporter un montant record au Borussia Dortmund.

Jude Bellingham (19 ans) a rejoint le Borussia Dortmund en 2020 contre 20 millions d'euros, et pourrait bien quitter l'Allemagne l'été prochain contre un montant record. Auteur d'une excellente saison avec les Scharzgelben (22 matchs, 9 buts, 4 assists), le jeune anglais a confirmé au Qatar avec les Three Lions. Bellingham est revenu au Borussia avec une valeur marchande encore plus grande et selon AS, le club allemand s'est fait une raison concernant un départ l'été prochain.

Mais dans les jours à venir, toujours d'après le média espagnol, le Borussia Dortmund souhaiterait organiser une réunion entre le joueur, son entourage et la direction du club. Seraient alors présents Mark Bellingham, père et agent du joueur, Mark Bennett, ami et conseiller du père de Bellingham, Hans Joaquim Watzke et Sebastian Kehl, respectivement PDG et directeur sportif du Borussia et, bien sûr, Jude Bellingham lui-même. L'objectif est qu'une décision définitive soit prise dès le 6 janvier concernant l'avenir de l'international anglais.

En cas de départ, qui serait considéré comme "certain à 95%" par le Borussia Dortmund, selon AS, le club aurait placé la barre à 100 millions d'euros, avec des bonus pouvant s'élever à 40 millions d'euros. Sans surprise, le Real Madrid tiendrait la barre, mais les négociations concrètes n'ont pas encore commencé entre les deux clubs.