Cette fois, c'est fait : l'Olympic Charleroi officialise sa collaboration avec Galatasaray

Grande nouvelle pour le club carolo.

Depuis quelques semaines, les rumeurs de rapprochement des Dogues avec Galatasaray allaient bon train, notamment suite aux photos de Mohammed Dahmane à l'occasion d'un déplacement en Turquie. L'information est désormais officielle : l'Olympic va collaborer avec l'illustre club stambouliote.

Les Carolos ont clarifié la situation sur leurs réseaux sociaux : "Ce mardi à Istanbul, les deux clubs ont démarré les premières étapes d’un grand projet. Le club stambouliote a décidé de s’investir à Charleroi, à travers une grande collaboration avec l’Olympic. Les collaborations seront financières et sportives, mais porteront également sur les infrastructures, avec en point de mire la montée en D1B et les travaux de mise en conformité du stade qui accompagnent cette évolution".

Mohamed Dahmane est forcément un président comblé par cette collaboration : "C’est un honneur pour moi et une grande chance pour toute la famille olympienne que notre projet ait pu attirer l’attention d’Erden Timur et du Galatasaray. J’ai pu rencontrer un homme lucide et visionnaire, dont la vision du football est inspirante".

Le communiqué publié sur les réseaux sociaux de l'Olympic détaille également la vision des Turcs : “Il est très intéressant pour nous de développer des relations avec des clubs d’autres pays. Le discours de Mohamed Dahmane et Sinan Feradov m’a séduit. L’Olympic de Charleroi est vraiment un défi intéressant. Charleroi est une ville qui offre de nombreuses opportunités". Les Dogues sont pour l'instant quatrièmes de Nationale 1, à huit points du Patro Eisden, le leader de la série.