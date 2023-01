Charly Musonda Jr a débuté un match pour la première fois depuis 4 ans !

Et si 2023 était l'année du retour aux affaires pour Charly Musonda Jr (26 ans) ? L'ancienne pépite de Chelsea, qui a enchaîné les faux départs et les coups durs depuis le début de sa carrière, a rejoint Levante l'année passée après la fin de son contrat chez les Blues.

Cette saison, il avait effectué 5 petites montées au jeu, subi une nouvelle petite blessure musculaire qui l'a tenu écarté des terrains un mois et demi. Mais ce mardi, en Copa del Rey, Musonda était titulaire contre Getafe. L'ex-international Espoirs belge a disputé 68 minutes, pour sa première titularisation en 4 ans. Pour le détail, l'UD Levante l'a emporté dans les arrêts de jeu sur un but de Wesley, l'ancien buteur du Club de Bruges (3-2).

Charly Musonda's Instagram story tonight. He completed 68 minutes for Levante on his first professional start in 4 years 🙌🏻💙 pic.twitter.com/79gtfQVTcv