Clap de fin pour Frank Lampard à Everton ?

Everton vit une saison compliquée et Frank Lampard pourrait en faire les frais.

La saison passée, Frank Lampard avait réussi sa mission de sauvetage à la tête d'Everton. Les Toffees s'étaient maintenus en Premier League, et les ambitions pour la saison 2022-2023 étaient plus élevées que simplement lutter pour rester en D1. Après 18 journées, force est de constater que la mayonnaise ne prend pas : Everton est englué dans la zone rouge, 16e sur 18, et n'a gagné que trois matchs cette saison.

Lampard, arrivé en cours de saison passée, pourrait en faire les frais. Selon talkSport, ce serait même déjà décidé. La défaite d'Everton face à Brighton (1-4) coûterait sa place à l'ancien milieu de terrain de Chelsea, qui devrait être licencié dans les jours à venir. Amadou Onana va donc avoir un nouvel entraîneur...