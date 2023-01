Romelu Lukaku vertement critiqué après le partage de l'Inter face à Monza

Big Rom va devoir se reprendre rapidement pour regagner l'estime des supporters milanais.

Ses quelques approximations dans la rencontre face à Naples avaient été éclipsées par la bonne nouvelle de son retour et par la victoire de l'Inter Milan face au leader. Mais lorsque les résultats ne suivent plus, les critiques ne se cachent plus pour descendre Romelu Lukaku.

L'attaquant des Diables Rouges est monté à l'heure de jeu face à Monza, alors que l'Inter menait 1-2 grâce à des buts précoces de Matteo Darmian et Lautaro Martinez (qui était préféré à Lukaku aux côtés d'Edin Dzeko). Big Rom a connu une dernière demi-heure compliquée avec énormément de pertes de balle dos au but et un manque de tranchant dans les seize mètres. Avec en point d'orgue l'égalisation de Monza dans le temps additionnel suite à un auto-but de Denzell Dumfries.

Romelu a notamment été sanctionné d'un 4/10 dans la Gazzetta dello Sport qui le cite comme "un problème pour l'équipe". Mis sur la touche par des soucis musculaires à la jambe et par une blessure aux ischio-jambiers, l'attaquant de 29 ans n'avait été titulaire qu'à trois reprises en Serie A avant la Coupe du Monde, apparaissant très loin de sa meilleure forme.