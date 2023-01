Officiel : Nice se sépare de Lucien Favre

Le coach suisse quitte à nouveau l'OGC Nice.

Un an et demi après son limogeage de Dortmund, Lucien Favre (65 ans) avait décidé de revenir à Nice cet été. Le Suisse reprenait ainsi les rênes du Gym, après un premier mandat entre 2016 et 2018.

Mais cela ne s'est pas réellement passé comme prévu. Malgré un nouveau mercato très ambitieux, Nice n'est que 11e de Ligue 1. Une position bien trop inférieure aux aspirations du club. De plus, les Aiglons ont été éliminés de la Coupe de France par Le Puy (National).

Ce lundi, Favre a été démis de ses fonctions à la tête de l'OGC Nice. Il est remplacé "jusqu'à nouvel ordre" par l'assistant, Didier Digard.