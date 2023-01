Thibault Peyre a été impressionné par trois joueurs durant son passage en Belgique : "On parle peu de lui, mais Anderlecht ou le Standard feraient bien d'aller le chercher"

Le Français a quitté le KV Malines cet été pour relever un nouveau challenge en Arabie saoudite du côté d'Al-Batin.

Thibault Peyre est revenu sur son départ du KV Malines (ICI), mais a aussi évoqué les joueurs qui l'ont le plus marqué durant son passage en Belgique. "Le coéquipier qui m'a le plus impressionné est Vinicius Souza. Il était chez nous la saison dernière, mais au vu de son potentiel et de ses qualités, il n'avait rien à faire à Malines. C'était juste une étape dans sa carrière et on avait la chance que Manchester City nous le prête en fait. Quel joueur ! Tactiquement et physiquement au-dessus du lot. Une top mentalité et encore très jeune en plus", nous confie le défenseur central avant de nommer un autre joueur.

© photonews

"Il y a aussi Rob Schoofs qui est dans un certain confort à Malines et qui pourrait passer à une étape supérieure. Je lui ai déjà dit et il le sait. Il a une telle vision de jeu et personne autour de lui ne parvient à reproduire ce qu'il fait ou ce qu'il attend. Ce n'est pas la faute des autres joueurs, c'est parce qu'il est d'un niveau supérieur tout simplement. Il est capable de débloquer des rencontres à lui tout seul et il a tellement évolué depuis son arrivée à Malines. On parle peu de lui car il joue à Malines. Il a sa place au sein d'un cador de D1A. Anderlecht ou le Standard feraient bien d'aller le chercher par exemple", souligne le joueur d'Al-Batin.

© photonews

Le natif de Martigues en a affronté des attaquants, mais il y en a un qu'il retient particulièrement. "Paul Onuachu est vraiment très fort. Il attire deux hommes et crée à chaque fois des espaces. Je me demande pourquoi il n'a pas encore quitté Genk. Il pourrait être précieux pour beaucoup de grosses équipes. Il est bon dans tous les domaines", conclut Peyre.