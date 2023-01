Michel Platini, vers un retour en pleine lumière aux dépens de Noël Le Graët ?

Noël Le Graët est dans la tourmente, et pourrait bien devoir quitter son poste à la tête de la FFF. Et si Michel Platini en profitait ?

Selon les informations de L'Equipe, Michel Platini va rencontrer la Ministre des Sports française Amélie Oudéa-Castéra dans les jours à venir. L'ancien président de l'UEFA revient ainsi dans l'actualité française, et le timing n'est pas anodin alors que Noël Le Graët, avec qui Michel Platini a des relations très tendues, est dans la tourmente. Ce rendez-vous aurait cependant été pris peu de temps après la finale de la Coupe du Monde, sans prendre en compte les événements récents.

Mais Platini n'est pas encore officiellement candidat à la succession de Noël Le Graët, et pour cause : l'ex-président de l'UEFA a ses propres casseroles derrière lui. Acquitté en juillet dernier dans le dossier de soupçons d'escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale qui pesaient sur lui, Michel Platini n'est pas encore totalement sorti d'affaire puisque la FIFA a fait appel. Mais le sujet devrait arriver dans les conversations avec la ministre...