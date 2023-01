Un joueur de Marseille annonce une mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges

L'Ajax d'Amsterdam essaie de se renforcer dans le secteur défensif, et l'une des pistes suivies par l'équipe de Schreuder vient de s'envoler.

Les chances de voir Leonardo Balerdi partir à l'Ajax s'amenuisent. Après le match de son club, l'Olympique de Marseille, mercredi soir, l'Argentin a fait une déclaration claire sur son avenir.bCela pourrait être une mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges, car cela met aussi Abakar Sylla plus en évidence.

"Oui, je veux définitivement rester ici", a déclaré Balerdi aux intérêts de l'Ajax, et ce dans des propos rapportés par Foot Mercato. "J'en ai déjà parlé avec mon agent également. Je lui ai dit que j'aimerais rester à Marseille. Si je le sais avec certitude ? Oui, je suis sûr." Balerdi a débuté dans le onze de départ de l'Olympique de Marseille lors du match de coupe contre Troyes. Le match a été remporté 0-2 par les Phocéens. Plus tôt, il y avait des rumeurs selon lesquelles une délégation de l'Ajax se trouvait dans les tribunes pendant ce match.

L'Ajax serait très intéressé par Balerdi depuis un certain temps. Les Amstellodammois sont à la recherche d'un renfort dans la ligne arrière depuis le départ de Daley Blind et la blessure d'Ahmetcan Kaplan. Le défenseur central a encore un contrat jusqu'en 2026 à Marseille et il devrait coûter entre 10 et 15 millions d'euros. Sylla a déjà été cité auparavant du côté d' Amsterdam, son nom pourrait dès lors revenir en haut de la liste.