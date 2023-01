Wouter Vrancken honnête après l'élimination en Coupe : "Nous étions la moins bonne équipe ce soir"

Genk est éliminé de la Coupe de Belgique. Le leader actuel de D1A a chuté en quart de finale contre l'Antwerp (0-3) ce mercredi soir.

Wouter Vrancken est honnête dans les victoires comme dans les défaites. Si son équipe n'est pas assez bonne, il l'admet tout simplement. "Ils ont ouvert le score sur une contre-attaque après une occasion manquée de notre part. En regardant le match en arrière, nous n'étions tout simplement pas assez bons", a déclaré Vrancken. "Il y a eu trop de laisser-aller. Si vous voulez gagner contre un adversaire aussi fort, rien de tout cela ne devrait arriver. Leur organisation était très bonne. C'est dommage de perdre un match, surtout en Coupe, mais nous étions les moins bons aujourd'hui. Il n'y a rien de plus à dire à ce sujet."

Vrancken a quand même tout essayé pour renverser la vapeur. Il a fait un triple changement peu avant l'heure de jeu. "Je voulais apporter plus d'énergie pour faire basculer le match. Est-ce que ça va aller après cette élimination ? En tant que sportif, il faut être déçu, mais l'important maintenant est de se remettre sur pied le plus vite possible, car les matchs s'enchaînent très vite."