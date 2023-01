Philippe Clement voit son travail porter ses fruits : "Le groupe a beaucoup évolué"

Le Belge réalise de belles choses sur le banc de Monaco.

Arrivé il y a déjà un an à la tête de l'ASM, Philippe Clement a mis quelques semaines à trouver le bon système, les bons automatismes. Après une qualification directe pour la Ligue des Champions loupée de peu en fin de saison dernière, le Monaco de Clement tient toujours la route et est 5e de Ligue 1, bien en course pour les places européennes.

Philippe Clement a vu son groupe s'améliorer depuis son arrivée en provenance du Club de Bruges. "On ne parle pas de la même équipe que les six premiers mois. Là où on a le plus progressé collectivement, c’est au niveau mental selon moi. A Lorient, les choses ne sont pas avec nous, on joue de malchance et on encaisse deux buts.On aurait certainement lâché il y a un an."

"Aujourd’hui, l’équipe fait tout pour rester dans le match, pour ne pas douter et toujours y croire au contraire. Encore parfois c’est perfectible. De temps en temps il y a même trop de volonté et on oublie de ne pas trop se découvrir. Mais je pense qu’il y a une grande différence, et les joueurs me le disent aussi", a déclaré Clement.