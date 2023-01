🎥 Chelsea renoue enfin avec la victoire

Malmenés, les Blues de Chelsea ont finalement émergé contre Crystal Palace et reprennent enfin leur marche en avant.

Grâce à un grand Kepa dans les buts et à un Kai Havertz efficace dans la surface adverse, Chelsea met fin à une série de quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Dominés en début de match par Crystal Palace, les Blues ont pu compter sur leur gardien pour rester dans la rencontre.

Et ils ont fait la différence à l'heure de jeu, grâce à un coup de tête de Kai Havertz, sur un ballon parfaitement distillé par Hakim Ziyech. L'Allemand plante son cinquième but de la saison en championnat et offre une victoire précieuse à Chelsea, qui se relance enfin dans la course aux places européennes.

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, Newcastle s'est imposé sur le fil contre Fulham grâce à un but d'Alexander Isak à la 89e minute de jeu (1-0). Un succès qui permet à Newcastle de reprendre la troisième place et de revenir à un point de Manchester City, deuxième.