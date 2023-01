Burnley renverse West Brom et garde le cap

Vincent Kompany et Burnley font un pas de plus vers la Premier League.

Face à un autre candidat à la montée, le Burnley de Vincent Kompany avait un sacré test à négocier vendredi soir en Championship et ça s'est confirmé dès la septième minute avec l'ouverture du score de Darnell Furlong pour les visiteurs à la septième minute de jeu.

Menés, mais dominateurs, les Clarets ont su se montrer patients, et ils ont finalement été récompensés à la 75e minute de jeu, avec le but égalisateur de Nathan Tella, suite à un assist d'Anass Zaroury. Et huit minutes plus tard, Scott Twine a même offert la victoire à Burnley (2-1).

Un succès qui permet à Burnley de conserver cinq points d'avance sur son premier poursuivant, Sheffield United, qui dans le même temps a dominé Hull City (1-0) et au moins 16 points d'avance sur la troisième place à l'issue du week-end. La Premier League se rapproche tout doucement pour Vincent Kompany et ses protégés...