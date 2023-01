Insatiable, Chelsea s'offre un nouveau renfort à 33 millions d'euros

Chelsea ne s'arrête plus durant ce mercato hivernal. Largués en championnat, les Blues se renforcent en vue de la seconde partie de saison, et de la saison prochaine.

Après Mykhaylo Mudryk pour plus de 100 millions, Benoît Badiashile pour 38 millions, Andrey Santos et David Datro Fofana pour 12 millions chacun et le prêt payant de Joao Felix à 11 millions pour 6 mois, Chelsea va encore dépenser environ 33 millions d'euros sur le marché des transferts. Selon Sky Sports, Todd Boehly va désormais s'offrir Noni Madueke (20 ans), talentueux ailier anglais du PSV Eindhoven, formé à Tottenham et Crystal Palace.

Madueke a longtemps souffert d'une blessure à la malléole cette saison et ne compte donc que 9 matchs mais mais était très coté la saison passée, avec 9 buts et 6 assists en 35 rencontres. International U21 avec l'Angleterre, il est un renfort d'avenir pour Chelsea, plutôt que pour cette seconde partie de saison. Sous Todd Boehly, Chelsea construit en effet clairement sur le long terme, étant devenu le premier club au monde à lier l'un de ses joueurs (Badiashile) jusqu'à la décennie 2030.