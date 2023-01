🎥 La Juve et l'Atalanta font le show

Six buts, des rebondissements, mais pas de vainqueur dans le choc du week-en italien.

Deux jours après avoir perdu 15 points sur tapis vert, la Juventus avait soif de revanche au moment d'accueillir l'Atalanta à Turin, dimanche soir. Les Bianconeri ont pourtant été pris à froit par Ademola Lookman, qui a ouvert le score pour les visiteurs dès la quatrième minute.

Mais c'est bien la Vieille Dame qui est rentrée au vestiaire avec l'avantage: Angel Di Maria a égalisé sur penalty à la 25e et Arkadiusz Milik a permis aux Turinois de passer devant à la 34e. Pas suffisant toutefois pour refroidir l'Atalanta: Joakim Maehle et Lookman ont trouvé le chemin des filets en début de seconde période et les Bergamasques ont repris les commandes de la rencontre.

Mais la Juve a réagi dans la foulée. Danilo a profité d'un assist de Di Maria pour égaliser et arracher le point du partage (3-3). Un partage qui coûte à l'Atalanta, désormais cinquième à deux points de la Roma, sa place dans le top 4. La Juve pointe à la neuvième place avec 14 unités de retard sur la quatrième place.