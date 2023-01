Sergio Agüero fulmine et répond à Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic (41 ans) a peu apprécié le comportement des joueurs argentins suite au sacre lors de la Coupe du monde au Qatar

Zlatan Ibrahimovic (41 ans) a dénoncé le comportement inapproprié de certains joueurs argentins lors de leur célébration, notamment envers la star française Kylian Mbappé. "Ce qui va se passer c’est qu’il va gagner encore une Coupe du monde, Mbappé. Je ne suis pas inquiet pour lui. Je suis inquiet pour les autres en Argentine, parce que Messi on se souviendra de lui, mais les autres qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça", avait lâché le Suédois sur France Inter.

Une sortie de l'attaquant du Milan AC sur laquelle est revenu l'ancien buteur de l'Albiceleste, Sergio Agüero. "Je pense que tu es le moins bien placé pour parler de mauvais comportement et que c'est très grossier et impoli de dire que nous ne gagnerons plus jamais. Je pense qu'avant de t'inquiéter pour l'Argentine, tu devrais t'inquiéter pour ton pays, pour vos joueurs, qui n'ont même pas participé aux dernières Coupes du monde. Nous avons tous les deux joué à un haut niveau. On peut rappeler que tu as eu de mauvais comportements sur le terrain ? Je crois, non ? Je me souviens de quelques claques, quelques coups. Je me souviens d’une gifle avec le Los Angeles Galaxy. Pour toi, c’est bien se comporter ça ?", a demandé l'ex-star de Manchester City dans des propos repris par InfoBae.

"Messi a gagné et peut-être que ça t’ennuie et que ça te fait mal d’admettre que c’est le meilleur joueur au monde. Je pense que pour parler du comportement des Argentins, il faut s’être bien comporté dans sa carrière. Je ne pense pas que ce soit ton cas. Je suis désolé, nous sommes champions du monde. Désolé !", a rajouté Agüero.