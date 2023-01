L'OL renoue avec la victoire en Ligue 1

Après trois matchs sans victoire, Lyon repart.

Deux défaites à domicile contre Clermont et Strasbourg et un partage à Nantes: l'Olympique Lyonnais restait sur une douloureuse série en championnat, les hommes de Laurent Blanc ont mis fin à cette mauvaise série à la faveur du déplacement à Ajaccio.

Grâce d'abord au jeune Johann Lepenant, 20 ans, qui n'avait pas encore inscrit le moindre but avec les Gones. Et c'est ensuite un habitué qui a rassuré Lyon, puisque c'est Alexandre Lacazette qui a planté le but du break à la 70e. Grâce à cette victoire, l'OL remonte à la neuvième place, mais reste à neuf points du top 5.