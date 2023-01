Fumée blanche à l'Union Belge : le futur sélectionneur des Diables Rouges est connu !

Enfin, après des semaines de recherche, l'Union Belge a trouvé le successeur de Roberto Martinez. Ce sera bel et bien Domenico Tedesco.

Ce sont nos confrères du Soir qui l'annoncent ce mardi : Domenico Tedesco (37 ans) sera bel et bien le nouveau sélectionneur de la Belgique. Le Germano-Italien a trouvé un accord avec l'Union Belge, et l'officialisation de sa venue pourrait survenir dans les jours voire les heures à venir. Il va signer un contrat courant jusqu'en 2026 (après la Coupe du Monde). Tedesco sera le sélectionneur des Diables, et Franky Vercauteren le nouveau Directeur Technique.

Domenico Tedesco était libre depuis septembre dernier et son départ du RB Leipzig. Auparavant, il a dirigé Schalke 04 et le Spartak Moscou. Pour en savoir plus sur le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, nous vous renvoyons vers notre article écrit cette semaine.