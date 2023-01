Qui est Domenico Tedesco, cité comme principal candidat à la tête des Diables Rouges ?

Domenico Tedesco est cité comme le prétendant le plus sérieux à la tête des Diables Rouges. SI rien n'a encore été confirmé, jeter un rapide coup d'œil sur le parcours du germano-italien de 37 ans peut permettre de cerner son profil.

Hervé Renard, Claude Puel, Andrea Pirlo, Rafael Benitez, Thierry Henry....Les grands noms circulent depuis le départ de Roberto Martinez. La Taskforce est actuellement à la recherche du nouveau sélectionneur national et bien malin qui pourra prédire son identité tant les informations provenant de l'Union belge sont rares.

Depuis quelques jours, un coach est cité comme le prétendant le plus sérieux pour reprendre les Diables Rouges : Domenico Tedesco. Il est en effet sans emploi depuis son départ du RB Leipzig en septembre dernier. Mais, qui est ce coach germano-italien de 37 ans ?

Déjà un parcours bien rempli malgré son jeune âge

Après plusieurs années passées à entraîner les jeunes de Stuttgart puis d'Hoffenheim, Tedesco arrive dans le club d'Erzebirge Aue, qui évolue en 2.Bundesliga. Quelques mois plus tard et un maintien obtenu, il rejoint le grand Schalke 04. Très vite, il dissipe tous les doutes et réalise une grande première saison au sein du club de Gelsenkirchen, qui termine deuxième de Bundesliga - à 19 points de l'intouchable Bayern.

La saison d'après est bien plus compliquée, malgré une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions - et une élimination après un match retour perdu 0-7 face à Manchester City. Schalke sombre en crise et doit presque jouer le maintien. Tedesco est limogé à la mi-mars.

Quelques mois plus tard, il rejoint la Russie et le Spartak Moscou. Chez les Moscovites, il met un peu de temps à retrouver le succès. Ne terminant que 7e de Premier League russe la première année, il talonne ensuite le Zénith Saint-Pétersbourg et termine 2e du championnat. Il remporte le titre de meilleur entraîneur de la saison en Russie.

Après plusieurs mois de pause et son départ de Russie pour raisons personnelles, il est nommé nouvel entraîneur du très ambitieux RB Leipzig, qui a bien du mal à se relever de l'après-Nagelsmann et vient de se séparer de Jesse Marsch. Chez les Rotten Bullen, Tedesco ne tarde pas à confirmer les attentes placées sur ses épaules. Il remonte la pente et ne perdra que 4 rencontres de Bundesliga. Il rallie les demi-finales de l'Europa League et remporte la Coupe d'Allemagne, premier trophée de l'histoire du club.

Suite à un début de saison 2022-2023 en dents de scie, Tedesco est limogé en septembre dernier.

Un fan des datas, aux affinités avec certains critères

En attirant Tedesco, la Belgique se doterait alors d'un jeune coach dont l'apprentissage a commencé il y a 15 ans. Son arrivée serait en phase avec le renouveau voulu chez les Diables, lui qui fait partie de la nouvelle génération de jeunes coachs qui accordent énormément d'importance aux datas et à la tactique - comme stipulé dans l'offre d'emploi de l'Union belge . Autrement dit, en cas d'arrivée de Tedesco, l'Union et le football belge prendrait là une direction claire pour sa nouvelle ère, également marquée par la jeunesse présente sur le terrain.

Néanmoins, Tedesco est encore très loin d'être un "serial winner", lui qui n'a remporté que la Coupe d'Allemagne la saison dernière. Sans doute son profil est-il approché suite au manque de coachs expérimentés, libres et abordables sur le marché actuel. Jeune et talentueux ou expérimenté et classique, tel est le dilemme face auquel l'Union belge se situe aussi.