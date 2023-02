Percy Tau buteur, plus qu'une étape pour Al Ahly avant le Real

Dans l'indifférence générale, la Coupe du Monde des clubs a débuté.

Comme première rencontre de cette Coupe du Monde des clubs, Al Ahly affrontait Auckland. Le score est et sans bavure au niveau du score pour Al Ahly : un 3-0 bien tassé. Percy Tau, l'ancien Unioniste, Brugeois et Anderlechtois, était sur le banc et est monté au jeu pour planter le troisième but.

Au prochain tour, Al Ahly affrontera Seattle. Le vainqueur de ce duel retrouvera le Real Madrid en demi-finale de cette compétition.