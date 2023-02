Philippe Clement après la victoire contre Auxerre : "Si je suis satisfait ? Pas de tout le contenu"

Le coach de Monaco a analysé la victoire de ses hommes face à l'AJ Auxerre (3-2).

Après avoir mené rapidement 2-0, Monaco a eu plus de difficultés que prévu face à Auxerre. Les Auxerrois sont revenus à 2-1 après l'heure de jeu. Après le 3e but monégasque marqué par Embolo à la 82e, l'ASM a du batailler en fin de match face à un AJA qui a à nouveau réduit la marque deux minues plus tard.

"Si je suis satisfait du contenu ? Pas de tout", a répondu Philippe Clement en conférence de presse d'après-match. "On a montré de bonnes choses en première période, avec beaucoup de mouvements, de qualité, du tempo, des occasions et deux jolis buts. Tout ce que les gens aiment voir, avec un style de jeu attractif. En seconde période, c'était beaucoup moins bien et Auxerre est revenu dans le match.Pour moi, c'est l'agressivité et la concentration qui n'étaient pas au même niveau qu'en première période. On possède l'équipe la plus jeune de Ligue 1. On doit être encore plus performants dans ce domaine, et on y travaille."

Monaco, désormais 4e de Ligue 1 devant Rennes avec 41 points, est à 4 points de la première marche du podium occupée par Lens. "Il ne faut tout simplement pas calculer maintenant mais jouer comme on l’a fait en première mi-temps pendant 90 minutes. C’est un défi pour les prochains mois. Et pour cela, on doit travailler sur le terrain mais aussi dans les têtes sans calculer", a simplement commenté Clement.