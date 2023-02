🎥 La Juve déroule contre la Salernitana

Aucun problème pour la Vieille Dame sur la pelouse du promu.

Reléguée à la dixième place après avoir perdu 15 points sur tapis vert, la Juventus a renoué avec la victoire en Serie A après avoir concédé une défaite contre Monza et un partage contre l'Atalanta. Une victoire qui s'est dessinée dès la demi-heure de jeu et un penalty transformé par Dusan Vlahovic.

En grande forme, l'attaquant serbe a ensuite délivré l'assist à son compatriote Flip Kostic, avant de planter le troisième but de son équipe en début de seconde période. Dusan Vlahovic porte son total personnel à huit buts en Serie A cette saison, la Juventus s'impose et rejoint Monza et Empoli à la dixième place. La Salernitana est 16e et conserve sept points d'avance sur le Hellas premier relégable.