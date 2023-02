Manchester City : Le contrat de Roberto Mancini se trouve au cœur des soupçons

Accusé par le Premier League d'avoir commis plus de 100 violations des règles financières depuis l'exercice 2009-2010, Manchester City encourt de lourdes sanctions

Ce mardi, The Times indique que le contrat de l’ancien entraîneur Roberto Mancini (2009-2013) se trouve au cœur des soupçons. Alors que sa rémunération officielle était estimée à 1,6 million d’euros net par an, le coach italien aurait en effet bénéficié d’un contrat secret lui procurant en plus 1,9 M€ de revenus annuels par le biais d’un poste fictif de consultant pour le club d’Al Jazira, comme révélé par les Football Leaks.

Objectif de la parade : dissimuler certaines dépenses des comptes des Skyblues afin de rester dans les règles du fair-play financier.