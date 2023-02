Pierre Bossaert regrette les erreurs de la presse : "Tedesco était notre premier choix"

Peter Bossaert, CEO de l'Union Belge, était fier de présenter son nouveau sélectionneur, "le premier choix" de la Taskforce, assure-t-il.

Après deux longs mois émaillés de stress, de fausses pistes et même de moqueries, le grand jour était arrivé : l'Union Belge présentait son nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco, ce mercredi à Tubize. Pierre Bossaert était tout sourire. "Le processus s'est très bien déroulé, chaque membre de la Taskforce a amené son expérience à la table. Tout s'est passé dans une ambiance positive. Nous avons très vite désigné le profil que nous souhaitions attirer, quelle structure il fallait mettre en place", commençait-il.

"Nous voulions d'un côté un directeur sportif qui pourrait prendre en charge l'aspect structurel et global de la fédération, et nous sommes heureux que Frank Vercauteren ait accepté ce rôle. Il était notre premier choix", se réjouit Bossaert. "Et ensuite, après avoir travaillé sur divers dossiers, Domenico Tedesco a été celui dont nous nous sommes dits dès le début qu'il était le bon choix". Le Germano-Italien de 37 ans n'est donc pas un plan B : il était le nom désiré dès le début par la Taskforce, à en croire le CEO.

Les cadres tenus au courant

Une sensation positive "unanime" au sein de l'Union Belge. Et si la rumeur affirmait que les joueurs cadres de la sélection seraient consultés, il n'en a rien été : ils ont simplement été tenus au courant. "Nous avons contactés à deux reprises les cadres, les "capitaines". Au début du processus, pour les informer de notre vision des choses et de ce que nous souhaitions mettre en place", révèle Peter Bossaert. "Et une deuxième fois, quand Domenico Tedesco était proche de signer".

En effet, le moulin à rumeurs qui n'a cessé de tourner a forcé l'Union Belge à communiquer. "Toutes sortes de rumeurs circulaient dans la presse et étaient fausses. Nous avons donc été clairs avec les joueurs. Ils ont joué le jeu et gardé le secret", explique Bossaert. "Nous leur avons dit qu'il n'y avait qu'une cible, et que c'était Domenico. Ils n'ont pas demandé à être impliqués dans le processus, mais nous avons respecté leur statut". Tout est clair, désormais.