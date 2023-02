🎥 La joie des U19 de Genk, qui éliminent la Juventus aux tirs au but en Youth League

Le Racing Genk a éliminé la Juventus en Youth League au terme d'un match palpitant.

Face à une Juventus réduite à 9 suite à notamment l'expulsion du jeune belge Joseph Nonge Boende, le Racing Genk a tenu bon et a été chercher sa qualification aux tirs au but en Youth League. Les jeunes limbourgeois se qualifient donc pour les 8es de finale de la compétition, et leur joie fait plaisir à voir !