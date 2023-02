Christophe Galtier s'en prend à ses attaquants : "Pas assez de présence dans le rectangle"

Le PSG ne fera pas le doublé cette saison, et Christophe Galtier est déjà sous pression.

Christophe Galtier s'est justifié. Convié devant les journalistes à l'issue de l'élimination du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille (1-2), mercredi à l'Orange Vélodrome, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France, l'entraîneur parisien a expliqué ce qui a manqué à ses joueurs pour rivaliser avec les hommes d'Igor Tudor. Le Marseillais charge son secteur offensif.

“Les équipes étaient rapidement coupées en deux en première période. On n'a pas profité des espaces. On a été malheureux sur une ou deux situations. On a énormément souffert face au bloc bas marseillais. On a été pauvres offensivement. On s'est créés très peu de situations. Nos latéraux étaient bloqués. Ce n'est pas passé dans le jeu combiné et la densité. Il faut éviter de concéder des situations ou des buts sur des erreurs qui nous coûtent chers.”

Le technicien du PSG est notamment revenu sur la prestation de l'attaquant brésilien Neymar, dans des propos retranscrits par Le Parisien. “Autant en première période, il a trouvé les bons espaces, délivré les bons ballons et été malheureux en frappant le poteau. Ça a été plus difficile pour lui ensuite, comme pour toute l’équipe, il a eu très peu d’espaces. On a manqué de présence dans la surface, mais il a tout donné dans ce match. On a eu peu de situations favorables en deuxième période pour avoir une chance de se qualifier.”