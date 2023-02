Marseille espère de bonnes nouvelles pour Samuel Gigot

Le défenseur central de l'OM pourrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Sorti ce samedi lors de la victoire (0-2) sur la pelouse de Clermont, Samuel Gigot sera fixé ce lundi sur l'état de sa blessure, annonce L'Equipe.

Touché à la cheville droite après un vilain contact, le défenseur central s'était ensuite présenté devant la presse en béquilles et avec le pied protégé par une botte de marche orthopédique. Il souffre d'une entorse, considérée comme "méchante" par le staff médical marseillais. Gigot a passé des examens dimanche, ne révélant aucune fracture. Ce lundi, il passera une IRM afin de déterminer si des ligaments/tendons sont touchés.

Titulaire cette saison dans la défense marseillaise, l'ancien de La Gantoise et Courtrai pourrait manquer plusieurs semaines de compétition en fonction des prochaines nouvelles. Il serait, d'ores et déjà et selon toute vraisemblance, out pour la rencontre de dimanche prochain face à Toulouse.