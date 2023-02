Radja Nainggolan pourrait perdre son entraîneur et grand ami... avant de déjà quitter la SPAL ?

Radja Nainggolan est arrivé à la SPAL pour prêter main-forte à son ami intime Daniele De Rossi. Y restera-t-il malgré le départ très probable de son entraîneur ?

Depuis son départ de l'Antwerp, Radja Nainggolan a disputé deux matchs pour le compte de la SPAL. Il avait impressionné lors du premier, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive malgré la défaite des siens (3-4). Ce week-end, la SPAL s'est encore inclinée et occupe désormais la 18e place de Série B. Comme dans toutes les situations de crise ou presque, l'entraîneur est remis en doute. Et la situation n'est pas bien différente ici, puisque Daniele De Rossi serait sur le point de démissionner de son poste d'entraîneur principal du club.

L'ancien milieu de terrain a formé durant plusieurs années une très belle association avec Nainggolan sous les couleurs de la Roma. C'est pour cette raison que le Ninja a décidé de lui venir en aide cet hiver. Mais suite à ce départ prochain, La Gazzetto dello Sport s'interroge sur l'avenir de Nainggolan à la SPAL. Restera, ne restera pas ? Réponse au prochain épisode.