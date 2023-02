Frédéric Antonetti motivé comme jamais : "J'ai une revanche personnelle à prendre"

Présenté ce mardi, le nouveau coach de Strasbourg a expliqué qu'il était motivé par la possibilité de prendre une revanche en assurant le maintien du Racing, après avoir échoué avec Metz en mai dernier.

Nommé entraîneur du RC Strasbourg (17ème de Ligue 1), Frédéric Antonetti a été présenté à la presse ce mardi après-midi, juste avant de diriger sa première séance pour préparer le match crucial de samedi (21h) à domicile contre la lanterne rouge Angers .

"J'ai une revanche personnelle à prendre, et ce n'est donc pas contre qui que ce soit, car j'ai fini la saison dernière sur un gros échec. Quand on subit un échec comme ça, il faut se remettre en question. J'ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi et je vais m'en servir", a expliqué le technicien qui a connu la relégation pour la seule fois de sa carrière en mai dernier du côté de Metz.

"C'est la quatrième fois que je reprends une équipe en cours de saison et les trois premières, ça s'est bien passé", a-t-il rappelé en faisant allusion à ses expériences à Bastia (en octobre 1994 maintien assuré en L1), Saint-Étienne (en octobre 2001, maintien assuré en L2) et Lille (en novembre 2015, maintien assuré en L1).