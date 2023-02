Des surprises dans la future sélection de Domenico Tedesco ? "Je regarde actuellement 100 joueurs"

Domenico Tedesco avance ses premiers pions en tant que sélectionneur des Diables Rouges.

Domenico Tedesco, dans une interview accordée à Sporza, est revenu sur ses premiers jours en tant que sélectionneur de l'équipe nationale belge.

"Les premiers jours ont été difficiles. Vous voulez rencontrer tout le monde, il y a beaucoup de réunions. Mais maintenant le vrai travail peut commencer, je peux me concentrer sur le football", a déclaré l'ancien coach de Leipzig, qui va démarrer son travail de supervision dès ce week-end. "Je vais me rendre dans les stades (en Belgique). Je vais suivre cinq matches en trois jours, en commençant par celui du KV Malines contre Genk (ce vendredi soir, ndlr).

Une question est sur toutes les lèvres : avec quelle sélection Tedesco compte-il aborder les éliminatoires de l'Euro 2024, en mars prochain ? Il est bien entendu encore trop tôt pour lui de se prononcer et de nous dévoiler certaines surprises.

"Je ne sais pas. Je ne le sais pas encore. Nous avons pris du recul et je regarde plus largement que la présélection qui a été faite pour la Coupe du monde avec 25 à 30 joueurs. Je regarde maintenant une centaine de joueurs. Je ne peux pas encore les évaluer tous en détail, mais je vais essayer", a répondu Tedesco. "Mon objectif n'est pas de surprendre les journalistes ou de surprendre les supporters. Je veux sélectionner la meilleure équipe. Heureusement, j'aurai plus d'une chance de le faire, c'est un processus. Je ferai quelques erreurs, mais ensuite nous voudrons en tirer des leçons."