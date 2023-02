Laurent Blanc toujours absent du côté de l'Olympique Lyonnais

L'OL se déplace ce vendredi à Auxerre (21 heures) sans son entraîneur, toujours convalescent.

L’OL a communiqué sur l’absence de Laurent Blanc mardi, malade depuis plusieurs jours. "L’Olympique Lyonnais tient à apporter des informations supplémentaires sur l’absence de Laurent Blanc. Actuellement sous traitement dans le cadre d’une pneumopathie, l’entraîneur lyonnais est au repos et voit son état s’améliorer quotidiennement. L’ensemble des joueurs, du staff et de l’Olympique Lyonnais ont une pensée pour leur coach et espère le revoir très vite sur le banc."

Les Gones espéraient le récupérer pour le déplacement à Auxerre prévu demain soir dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1, mais, comme rapporté par L’Equipe, Laurent Blanc ne fait pas partie de la délégation lyonnaise partie ce jeudi en bus vers Auxerre. Il sera de nouveau suppléé par Franck Passi, son adjoint.