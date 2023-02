Le Barça finalise un transfert hivernal, initialement avorté sur le fil

Le Mexicain avait loupé son transfert pour une poignée de secondes.

C'était l'une des histoires les plus loufoques de cette fin de mercato hivernal : suite à un problème informatique, Julian Araujo (21 ans) voyait son transfert au FC Barcelone capoter pour...18 secondes.

Tout se termine finalement bien pour le joueur et le Barça, qui avait consulté la FIFA quant à la validité du transfert. L'arrière droit international mexicain (3 sélections) quitte le Los Angeles Galaxy et rejoint la Catalogne pour les 3 prochaines saisons et demi.

Il jouera dans un premier temps avec l'équipe B du Barça - entraînée par son compatriote Rafael Marquez.