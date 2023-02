Le Qatar dépose officiellement une offre pour racheter Manchester United

Ce vendredi soir, le Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, membre de la famille princière du Qatar et ancien Premier ministre, a officiellement déposé une offre pour le rachat à 100 % de Manchester United.

"L'offre vise à redonner au club sa gloire d'antan, tant sur le terrain qu'en dehors, et s'attachera à remettre les fans au cœur du Manchester United Football Club", explique le communiqué. ."L'offre sera totalement exempte de dettes via la Fondation Sheikh Jassim, qui investira dans les équipes, le centre de formation, le stade, les infrastructures et les communautés que le club soutient."

Bien que le montant précis de l'offre n'ait pas été communiqué, certains médias avancent la somme délirante de 6 milliards d'euros.

