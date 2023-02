Les cinq matchs qui ont marqué les années Wouter Vrancken à Malines

L'entraîneur retourne derrière les Casernes pour la première fois depuis son départ de Malines en mai dernier.

Avec le rythme effréné des licenciements dans notre championnat ces dernières années, il est plutôt rare qu'un coach tienne quatre ans sur son banc. C'est le cas de Wouter Vrancken à Malines de 2018 à 2022. Avec, cerise sur le gâteau, l'opportunité de partir non pas via un communiqué froid pour signifier son éviction mais bien par la grande porte en fin de saison à l'heure de rejoindre un club plus huppé. Son retour au KV avec le Racing Genk est justement l'occasion de déballer la boîte à souvenir de ses 145 matchs sur le banc malinois. Nous en avons sélectionné cinq qui ont marqué son passage au club.

27 août 2018 : Malines - Mons : On oublie rarement une première fois, même si ce n'est pas forcément la plus glorieuse. C'est le cas de ce match face à des Montois retombés dans les divisions inférieures de notre football après la faillite du RAEC en 2015. C'est dans l'anonymat des tours de Coupe de Belgique dès le mois d'août réservé aux équipes n'émargeant pas de la première division (Malines était alors dans ce qui s'appelait encore la Challenger Pro League) que Wouter Vrancken a dirigé son tout premier match à l'AFAS Stadion. Avec tous les doutes entourant alors celui qui attend encore de faire décoller sa carrière de coach professionnel : jusque-là, Wouter Vrancken n'avait entraîné que des équipes amateures avant d'être l'adjoint de Glen De Boeck à Courtrai après un bref intérim à Lommel.

Ce jour-là, malgré une entamme de match poussive face à des Montois bien organisés, Malines a débuté sa saison par une victoire 2-0 grâce à un doublé de Clément Tainmont. Des garçons comme Tim Matthijs, Igor De Camargo et Onür Kaya étaient également titulaires.

16 mars 2019 : Malines - Beerschot : Pour sa première vraie saison comme entraîneur principal, on peut dire que Wouter Vrancken a frappé fort. Sept mois après ce premier match dans un stade clairsemé, le public malinois est déchaîné pour la finale d'accession à la première division. Premier de la phase classique, le KV a entamé sa mission remontée en partageant 0-0 au Beerschot lors de la manche aller.

Le retour est tout aussi serré. Après avoir ouvert le score via Nikola Storm, les Malinois sont bousculés en deuxième mi-temps et son rejoints lorsqu'un certain Dante Vanzeir égalise sur penalty. Alors que le match semble une nouvelle fois se diriger vers un partage synonyme de prolongations irrespirables, c'est une nouvelle fois Clément Tainmont qui sort de sa boîte et offre la montée au club un an après sa relégation en deuxième division.

1er mai 2019 : La Gantoise - Malines : toujours dans l'euphorie du sacre, les supporters ne sont pas au bout de leurs émotions en se déplaçant au Stade Roi Baudouin pour la finale de la Coupe de Belgique face à Gand après avoir notamment sorti l'Union Saint-Gilloise de Luka Elsner au tour précédent. Une finale que semble contrôler Gand, qui ouvre le score par Jean-Luc Dompé à la demi-heure.

Mais les hommes de Jess Thorup subissent alors la furia malinoise, d'abord sur l'égalisation de Nikola Strom avant que le défenseur German Mera (prêté par le Club de Bruges) ne vienne planter le coup de tête victorieux sur coup-franc. Après des dernières minutes héroïques à repousser les assauts adverses les uns après les autres, Wouter Vrancken et ses hommes peuvent exulter : d'une équipe engluée dans les scandales financiers et reléguée, ils ont refait renaître Malines en rafflant le doublé coupe - remontée en première division.

15 décembre 2021 : Malines - Gand : un match typique de ce que Wouter Vrancken a réussi à mettre en place à Malines au fil des saisons. Malgré quelques périodes plus creuses, le KV est devenue une équipe qui ne renonce jamais à son identité joueuse, quitte à s'exposer défensivement. Ce qui vaut des matchs spectaculaires au spectateur neutre. C'est le cas de ce Malines - Gand qui ne sourit toujours pas aux Buffalos, battus 4-3 après avoir pourtant mené deux fois au score.

Les mouvements incessants de Nikola Storm et Kerim Mrabti, soutenus par les dédoublements constants des latéraux valent aux spectateurs présents une deuxième mi-temps haletante avec cinq buts en 20 minutes.

21 mai 2021 : Malines - Genk : si un premier match est toujours particulier, que dire du dernier ? Son départ en fin de saison officialisé depuis quelques semaines, Wouter Vrancken a pu prendre congé de ses supporters comme il se doit, s'offrant même un bain de foule dans le kop malinois avec Onür Kaya, lui aussi fêté par tout un club.

😍 | Wouter Vrancken fait brillamment ses adieux aux fans. 😅 #KVMGNK pic.twitter.com/sngG0yRfQn

— Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) May 21, 2022