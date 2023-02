🎥 Trois à la suite pour le Milan AC et ses trois Diables

L'AC Milan confirme son retour aux affaires et se relance dans la course à la Ligue des Champions.

Après avoir dominé le Torino et Tottenham, c'est à Monza que le Milan AC a enchaîné une troisième victoire consécutive. Les Rossoneri, avec Divock Origi dans le onze de base, avait entamé la rencontre avec la manière, en mettant la pression sur la défense adverse.

Et ils ont été récompensés à la demi-heure, quand Junior Messias a envoyé une frappe imparable dans les filets du but de Michele Di Gregorio. Mais les Milanais ont desserré l'étreinte après le repos et Monza a failli emprunter.

Le Milan AC sur le podium

Avec Charles De Ketelaere et Alexis Saelemaekers sur la pelouse (Aster Vranckx est resté sur le banc), les Milanais ont serré les dents durant la dernière demi-heure, mais ils ont tenu bon pour valider une troisième victoire consécutive sur le même score (0-1).

Un succès capital pour l'équipe de Stefano Pioli qui grimpe à la troisième place du classement avec le même nombre de points que l'Inter (deuxième, 44 points). Mais l'Inter, comme l'Atalanta et la Roma (41 points), a un match de retard.